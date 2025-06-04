Певец Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД

Александр Махонин, известный под псевдонимом Mr. Credo, задолжал Госавтоинспекции, как стало известно РИА Новости из анализа баз данных судебных приставов и материалов судов. На счету российского певца, чья популярность пришлась на 90-е годы, с конца прошлого года числится 27 неоплаченных квитанций за нарушение ПДД.

Среди непогашенных взысканий встречаются совсем небольшие суммы — 30, 60 и 180 руб. Помимо этого, артист имеет задолженность по двум государственным пошлинам, включая исполнительский сбор, на общую сумму около 3 300 руб., а также штрафы за другие административные проступки на 1 600 руб. Общая сумма долга Махонина составляет 30 566 руб.

Ранее сообщалось, что кузбассовца осудят за управление автомобилем под воздействием лекарств.