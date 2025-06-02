Выпивший лекарства водитель в Кузбассе попал под суд

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Анжеро-Судженска, управлявшего автомобилем под воздействием сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом пишет VSE42.Ru .

Мужчину остановили сотрудники ДПС в августе 2023 года, когда он находился за рулем Mazda Familia с явными признаками заторможенности реакций. Как позже выяснили, водитель был под воздействием сильных лекарств.

Это не первое нарушение водителя — в январе того же года он уже привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования, получив штраф в 30 тысяч рублей и полуторагодовалое лишение прав. На этот раз алкотестер показал нулевой результат, но сибиряк добровольно признался, что принял лекарства, запрещенные при управлении транспортом. Какие именно, не уточняется.

Дело передано в суд по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое задержали водителя, имеющего долги свыше 11 млн рублей.