Певец Shaman дал концерт для жителей Мариуполя

Артист Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman приехал в Мариуполь и выступил на концерте. Об этом сообщили РИА Новости.

Ранее Shaman уже посещал Мариуполь, поэтому он восхищенно оценил произошедшие с городом перемены. По его словам, все сильно поменялось в лучшую сторону, появились новые школы и районы, все радикально изменилось. Певец напомнил, что в свое время его тур по Новороссии начался именно с данного населенного пункта.

«Две композиции, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз-таки были созданы под впечатлением моих поездок. Поэтому тур посвящен, можно сказать, одним словом – победе», - указал он журналистам перед концертом.

Shaman добавил, что этот тур, который начался еще полтора года назад, до сих пор не завершился.

Ранее Дронова за его заслуги похвалил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. По его словам, Shaman правильно сделал, когда выступил на концерте перед посольством США в Москве, тем самым выразив свою гражданскую позицию.