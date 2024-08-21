Певица Алена Апина рассказала о похудении на 14 кг

Исполнительница хитов «Вишневая девятка» и «Бухгалтер» Алена Апина через несколько дней встретит юбилей: 60 лет. В эту цифру верится с трудом, ведь певица в отличной форме. Лишь недавно она сбросила 14 килограмм. Как ей удалось добиться такого результата звезда рассказала KP.RU .

Алена Апина призналась, что не планирует отмечать свой день рождения с размахом, а предпочтет провести день в тихой обстановке только с самыми близкими. Дата в 60 лет ее не пугает, она активна, также трудолюбива и открыта жизни. Праздник с поклонниками она встретит только 26 ноября в Кремле, представив даже хиты «Комбинации».

По словам Апиной, она похудела на 14 кг. Никакой магии: усиленные тренировки по своей программе, дыхательные практики, много концертов и движения. Певица очень усердно работает над фигурой, а также посещает косметолога.

«Что касается пластики, то много вопросов на эту тему появилось после того, как я разместила пост в соцсетях: показала, как избавилась от обвисшего подбородка — проблема, которая есть у каждой второй. И то, что я сделала — не пластическая операция. Это — чудеса аппаратной косметологии», — ответила Апина.

При этом звезда отметила, что никогда не скрывала пластику. Ранее она сделала себе талию, о чем не жалеет.

Ранее сообщалось, что мошенники могли убедить Ларису Долину не верить своему окружению, даже самым близким. Напомним, что певица лишилась квартиры и солидной суммы, поверив незнакомцам.