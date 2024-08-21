Психолог Самбурский: мошенники убедили Долину не верить близким

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с RuNews24.ru рассказал, что певица Лариса Долина попалась на уловку мошенников, которые применили мастерские способы убеждения.

Мошенники якобы из «спецслужб» убедили Ларису Долину, что ее квартира «Москва-Сити» площадью 236 кв. метров под угрозой и ей интересуются аферисты. Они посоветовали срочно продать жилье, а полученные средства перевести на «безопасный счет». Обработку психики мошенники проводили долгие месяцы. В конечном итоге им удалось забрать 112 млн рублей за квартиру и дополнительно — до 68 млн рублей сбережений.

Как предположил Самбурский, мошенники создали иллюзию честности, безопасности и могли убедить Долину в том, что окружению верить нельзя. Так как знаменитости достаточно подозрительно относятся к людям со стороны, их достаточно непросто обвести вокруг пальца.

«Мошенники, приходя извне, умудряются пробиться через вот это основное недоверие, а потом это же недоверие в звездах раскачивают, чтобы оградить их от общения с привычным кругом, и создают ощущение, что обсуждение ситуации с кем-то приведет к еще большим проблемам или каким-то негативным последствиям», – отмечает Станислав Самбурский.

Психолог также предположил, что случайно подставить Долину мог кто-то из ее окружения. Мошенники способны черпать информацию из всех доступных источников, в том числе через людей, оказывающих услуги. Такие, как правило, любят поболтать, и могли неосознанно выдать важные сведения об артистке.

Примечательно, что в квартиру Долиной попытались въехать новые владельцы. Пара из Москвы уверена, что сделка с жильем была оформлена чисто. Однако певица добилась ареста помещений на два месяца, за которые ее не имеют права выселять. Если будет доказано, что новые покупатели не связаны с мошенниками, скорее всего, квартира перейдет к ним.

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