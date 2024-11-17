Певица Азиза даст показания в суде по делу об убийстве Игоря Талькова

Советская и российская исполнительница Азиза Мухамедова даст в Санкт-Петербурге в качестве свидетеля показания в суде по делу об убийстве певца Игоря Талькова во время концерта во дворце спорта «Юбилейный», передает RT со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Напомним, Петроградский районный суд рассматривает уголовное дело против Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве скандально известного певца 90-х. В октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» произошел конфликт между Шляфманом и неким Игорем Малаховым, участником команды Талькова. Обвиняемый намеревался ранить Малахова, но в итоге застрелил Игоря Талькова, который позже скончался. Сам Шляфман бежал в Израиль, где жил на протяжении 30 лет, скрываясь от правосудия.

Летом нынешнего года дело об убийстве Талькова поступило в суд Санкт-Петербурга.

«Азиза Абдурахимовна проходит свидетелем по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова. Свидетель прочитала про своих коллег и сама связалась со мной, выразив готовность прийти в суд и дать показания», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что певица Наташа Королева, гримерка которой в тот злополучный концерт была рядом с гримеркой Талькова, дала показания на суде по убийству музыканта в 1991 году.