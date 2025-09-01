Певица Глюкоза закатила музшабаш рядом с Морским собором РПЦ в Кронштадте

Жители Кронштадта выразили недовольство в связи с проведением ночного рейва, организованного без согласования с властями. В мероприятии приняла участие популярная певица Глюкоза. В течение всей ночи с территории бывшего завода доносились мощные басы электронной музыки, что расстроило горожан.

Клуб Kontrkult устроил андеграундный рейв под названием «Отдых 24». Он прошел в центре Кронштадта, на территории одного из заброшенных предприятий.

Как рассказали в беседе с сетевым изданием Readovka местные жители, особенно расстраивал тот факт, что данный музыкальный шабаш происходил в непосредственной близости от Никольского (Морского) собора.

Фестиваль, начавшийся 30 августа, продолжился и завершился только на следующий день. Среди участников мероприятия присутствовала Глюкоза, которая предстала в новом образе. Под энергичные биты певица исполняла свежие композиции и демонстрировала акробатические трюки на сцене. Представители районной администрации заявили, что фестиваль не был согласован с властями, а территория, где он проходил, является частной собственностью.

По информации из социальных сетей, жители неоднократно обращались в полицию с жалобами на громкую музыку во время вечеринки. Однако, как они утверждают, эти обращения не привели к желаемому результату. В связи с этим, возможно, организаторам рейва будет выписан штраф за нарушение закона о тишине.

Ранее сообщалось, что Фадеев запатентовал бренд «Глюкоза» на фоне скандала с певицей.