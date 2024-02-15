Певица Казарновская лишилась 900 тыс. рублей из-за «террориста» с Украины

Мошенники смогли убедить оперную певицу Любовь Казарновскую отдать им деньги, давя на доброе имя и прикрываясь ложными сведениями о неком «террористе» с Украины, пишет издание «Утро.ру» .

67-летняя артистка получила несколько сомнительных сообщений от друзей и коллег о том, что ее данные похитили злоумышленники. Вскоре ей позвонил неизвестный: мужчина представился сотрудником ФСБ и предупредил, что ее счетов пропала солидная сумма, которую кто-то перевел украинскому террористу. Для убедительности собеседник сказал, что сейчас опасного преступника ищут.

Казарновской предложили сохранить остаток своих денег, сняв в банкомате и отправив на «безопасный» счет. По непонятной причине звезда поверила в эту легенду, последовала инструкции и горько пожалела: оперная дива лишилась почти 900 тысяч рублей.

Только позже друзья и коллеги вышли с доверчивой певицей на связь и предупредили, что их аккаунты взломали. Тогда Казарновская поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию: мошенников уже ищут.

Ранее сообщалось, что Казарновская высказалась о российских звездах-беглецах.