Певица Клава Кока едва не задохнулась в забитом людьми застрявшем лифте

В Московском международном Доме музыки произошел нештатный инцидент с участием звезд российской эстрады. Уральская певица Клава Кока вместе с продюсером Иосифом Пригожиным, певицей Валерией и солисткой группы IOWA оказались заперты в застрявшем лифте.

Спасательная операция продолжалась около 20 минут. Специалистам пришлось вскрывать лифт, чтобы эвакуировать пассажиров.

Инцидент сопровождался острыми переживаниями. Как передает источник, Пригожин, стуча в двери, кричал: «Народу много, дышать нечем, людей много». Валерия добавляла: «Мы задыхаемся! Информируйте нас о происходящем».

О своих ощущениях позже рассказала Клава Кока в соцсетях.

«На самом деле в моменте было очень страшно, жарко, не хватало воздуха, не было связи и понимания, когда нас спасут», — отметила певица.

Все знаменитости были успешно вызволены и не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Пскове лифт с матерью и тремя детьми рухнул между вторым и третьим этажами.