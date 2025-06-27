Подмосковный дом беглой Пугачевой сдают в аренду за 8,4 млн рублей

Трехэтажный особняк Аллы Пугачевой в деревне Бережки Солнечногорского района снова выставлен на аренду. Потянет ее только состоятельный человек, так как только за месяц съема придется отдать 700 тысяч рублей, отмечает KP.RU.

Минимальный срок сдачи особняка — год. Следовательно, общая сумма годового контракта составит 8,4 млн рублей плюс коммунальные платежи по счетчикам. Дом площадью 760 кв.м на 80 сотках у Истринского водохранилища принадлежит внуку певицы Никите Преснякову, который безуспешно пытается что-то сделать с недвижимостью еще с 2022 года. Как раз в то время Пугачева и ее семья уехали из России.

Первоначально дом предлагали за 2 млн рублей в месяц, затем снизили цену вдвое. «Комсомолка» провела сравнение: современные коттеджи аналогичной площади в элитных поселках Подмосковья сдают за 1,5-1,8 млн рублей, но с полной инфраструктурой и без «исторического и звездного багажа».

При этом у объекта есть неприятная особенность. Дело в том, что участок береговой линии с причалом, который остался в аренде у Пугачевой, что создает юридические сложности для новых владельцев.

Кроме того, построенный в 1999 году на месте старого дома кирпичный особняк требует серьезного ремонта. Риэлторы в объявлениях старательно ретушируют вензеля «АБП» на фасаде. Кроме того, потенциальных арендаторов может смущать «кладбище собак» недалеко от территории. По данным риэлторов, за последний год на объект поступило лишь три серьезных запроса, но все переговоры сорвались на этапе обсуждения условий аренды береговой зоны.

Аналитики рынка элитной недвижимости отмечают, что объект интересен скорее как инвестиция в землю — участок в 80 соток на первой линии водохранилища сохраняет ликвидность даже при ветхом состоянии построек.

Пока единственными посетителями особняка остаются любопытствующие блогеры, снимающие «заброшенную дачу примадонны». Полагают, что для продажи или аренды звездной семье придется снижать стоимость на 30-40% минимум.

Ранее сообщалось, что Пугачева передумала продавать свое поместье в подмосковном Солнечногорске за 225 млн руб.