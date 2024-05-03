Певица Овсянникова решила лечь под нож хирурга

Исполнительница Марго Овсянникова решила перекроить себя у звездного хирурга Тимура Хайдарова по совету Филиппа Киркорова. Об этом пишет «Газета.ру» .

К звездному хирургу Хайдарову обращались многие артисты, а последний из них особенно тепло отзывался о мастере преображения. Речь про Филиппа Киркорова, который изменил фигуру, улучшил лицо и кардинально сменил имидж. Теперь поп-король отправил и свою 28-летнюю воспитанницу Марго Овсянникову к специалисту, и она отметила, что операцию сделает на следующей неделе.

«Вообще я очень легка на подъем, и когда Филипп Бедросович предложил кое-что изменить — это было неожиданно, но я уважаю и прислушиваюсь к мнению короля. Он — мой наставник и продюсер, поэтому я не раздумывала долго», — рассказала она.

Сам хирург подтвердил, что скоро примет Овсяникову. Протеже Киркорова обещала, что поклонники ахнут от ее изменений.

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