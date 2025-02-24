Певица Рианна впервые за девять лет объявила о скором выходе нового альбома

Рианна впервые после 2016 года заявила, что в скором времени выпустит свой новый альбом. Об этом сообщил телеграм-канал «Антиглянец».

По утверждению певицы, она долгие годы ходила на студию звукозаписи и искала то неповторимое звучание, которое сможет по-настоящему выразить и ее саму, и ее творчество. Теперь она нашла тот формат, который подходит под запись полноценного альбома. Рианна утверждает, что новый диск выйдет в скором времени.

«Я знаю, что этот диск — не совсем то, что все ожидают. И я знаю, что он не будет коммерчески-успешен, и что это не альбом для радио», — привел микроблог слова самой певицы.

Ранее сообщалось, что Рианна пришла в суд вместе с двумя своими малолетними детьми. Там рассматривалось дело ее мужа, рэпера A$AP Rocky, его обвиняли в стрельбе в человека. Очень многие удивились такому поступку и раскритиковали певицу.