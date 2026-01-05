Певица-заочница: Буланова тайно стала студенткой и уже получила заветный билет

Российская заслуженная артистка Татьяна Буланова сообщила о начале обучения в высшем учебном заведении. Она стала студенткой первого курса факультета музыкального искусства эстрады Института современных знаний, расположенного в Минске, пишет МК.

Информацию о своем поступлении певица озвучила в ходе церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио». Она уточнила, что будет учиться по индивидуальному учебному плану, который включает такие дисциплины, как психология, история искусств и история живописи.

Буланова отметила, что уже получила студенческий билет. Периодически она планирует приезжать в Минск для участия в занятиях. В настоящее время домашние задания ей не задают. В свободное от работы время артистка самостоятельно просматривает в интернете видеоматериалы, связанные с темами предстоящего обучения.

