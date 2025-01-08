Певица Земфира во время выступления в Дубае отказалась от политических заявлений

Российская рок-певица Земфира* во время своего концерта в Арабских Эмиратах, который состоялся в Дубае, обошлась без каких-либо политических высказываний. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Известная своими антироссийскими взглядами певица Земфира во время проведения концерта в Дубае не стала делать никаких политических заявлений. Все дело в правилах, которые перед ней выставили местные организаторы мероприятия. С артисткой провели разъяснительную беседу, во время которой пригрозили как штрафом, так и высылкой из страны. Такая же работа была проведена и со зрителями.

«Зрителям запретили флаги и плакаты, на входе предупреждали: никаких криков и провокаций. Охрана внимательно работала во время всего мероприятия, поэтому прошло как по маслу», — указал микроблог.

Ранее Минюст объяснил причины, по которым Земфиру внесли в соответствующий список иноагентов. Певица занимается антироссийской политической деятельностью, в частности, публикует посты в соцсетях в поддержку ВСУ, а также критикует власти РФ за проведение спецоперации.

* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов