Певица Zivert объявила об уходе со сцены

Российская артистка Zivert (Юлия Зиверт) решила сделать паузу в карьере на ближайшие полгода минимум. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

Исполнительница едва стояла на ногах в Пятигорске перед зрителями, однако все-таки завершила концерт, несмотря на боли и дискомфорт. Звезда страдает от остеохондроза уже больше года. Блокадные уколы помогали лишь на время, и то, некоторые выступления приходилось переносить при обострениях. Zivert призналась, что больше не может терпеть.

«Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму», — заявила певица.

По словам Зиверт, она последует рекомендациям врачей, которые и рекомендовали певице сделать паузу. Все будущие концерты были отменены.

Далее исполнительница оставит только одну деятельность: съемки в 12-м сезоне шоу «Голос», где выступит как наставница.

Ранее сообщалось, что зрители шоу «Голос» возмутились обновлением жюри.