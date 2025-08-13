Певицу Mia Boyka внесли на украинский сайт «Миротворец»
PostNews: певицу Mia Boyka внесли в базу данных украинского «Миротворца»
На украинский сайт «Миротворец»* были внесены данные российской певицы Марии Бойко, более известной под сценическим псевдонимом Mia Boyka. Об этом сообщило в своем телеграм-канале издания PostNews.
Причин для внесения солистки в украинский реестр сразу несколько. Одна из них — участие в музыкальном фестивале Extreme, который проходил в Крыму еще в 2020 году.
«Кроме того, ей вменяется «незаконная коммерческая деятельность» на территории республики», — указал микроблог вторую причину.
Ранее сообщалось, что в базу данных «Миротворца» был внесен нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, представляющий Россию. Причиной внесения стало то, что Овечкин якобы оправдывал агрессию против Украины в разговорах с иностранными слушателями.
*ресурс признан экстремистским в РФ