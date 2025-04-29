Певицу Жанну Агузарову привлекли к суду

С эпатажной российской певицы Жанны Агузаровой через суд взыскали долг за коммунальные платежи, сообщает KP.RU.

Королева рок-н-ролла редко появляется на людях и светских тусовках. Однако недавно поклонники узнали, что в жизни певицы произошли неприятности: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы привлек ее к ответственности.

Как выяснили звездные обозреватели, Жанну Агузарову привлекли к суду за долги по коммунальным услугам. Сколько именно задолжала звезда, не уточняется, но, очевидно, она давно не платила по счетам.

Отметим, что в 2023 году Агузарова вошла в число самых высокооплачиваемых российских исполнителей.

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