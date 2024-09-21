Пианист Лука Затравкин пострадал от нападения водителя премиум-такси

По словам музыканта, у него возникла потасовка с таксистом, в результате чего тот повредил ему руку. Об инциденте сообщает SPB.KP.RU.

Затравкин должен был выступать на выставке своего отца в Петропавловской крепости, на которую пригласили около тысячи человек, среди них ветераны и пенсионеры. Пианист подготовил для гостей музыкальный подарок. Он хотел, чтобы люди смотрели картины под музыку Шопена и Рахманинова.

Затравкин рассказал, что он просто сделал водителю замечание, сказав, что странно, что тот не подъехал и не заехал во двор, после чего таксист применил силу. В ответ пианист назвал водителя «хамом».

Ранее сообщалось о том, что в Приморье женщина выпрыгнула из такси из-за упавшего в обморок водителя-мигранта.