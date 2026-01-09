Циклон «Фрэнсис» в Химках: коммунальщики расчистили дорогу к аэропорту Шереметьево

Городской округ Химки и международный аэропорт Шереметьево продолжают работать в штатном режиме, несмотря на последствия мощного циклона «Фрэнсис». За ночь высота снежного покрова в городе достигла 50 сантиметров, но оперативные действия коммунальных служб позволили минимизировать риски для жителей и пассажиров.

По данным на 14:30, ключевая магистраль — Ленинградское шоссе — была полностью очищена от снега. Движение транспорта в сторону аэропорта Шереметьево осуществляется без серьезных заторов. Общественный транспорт в Химках работает строго по расписанию. Пассажиры могут добраться до аэропорта на автобусах № 851, 817, 62к и на аэроэкспрессе от станции метро «Ховрино». Работы по очистке остановок от снега и наледи ведутся в непрерывном режиме.

В самом аэропорту Шереметьево все службы переведены на усиленный режим работы. Для обеспечения бесперебойной работы задействовано более 70 единиц специализированной снегоуборочной техники, которая круглосуточно очищает взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и подъездные пути к терминалам. По предварительным данным, скоплений пассажиров в залах ожидания не наблюдается, работа терминалов, в частности терминала B, идет в штатном порядке.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задерживается выдача багажа сотням пассажиров. Проблемы заметили на фоне экстремального снегопада.