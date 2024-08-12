Пик звездопада Персеиды в ночь на 13 августа: где посмотреть в Подмосковье

Самый яркий в этому году звездопад Персеиды можно будет наблюдать в ночь с 12 на 13 августа. Он начался в середине июля, но пик придется именно на эту ночь. На небе можно будет увидеть от 100 до 150 звезд в час.

Звездопад Персеиды случается один раз в год. В это время Земля проходит сквозь пылевые частицы, выпущенные кометой Свифта-Таттла. Они сгорают в атмосфере, создавая звездопад. Где в Подмосковье лучше всего наблюдать пик звездопада Персеиды — читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так, одной из лучших площадок для наблюдения за происходящим в небе является Блинная гора в Сергиевом Посаде. Здесь находится большая смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид не только на город, но и на небо.

Увидеть звезды можно и со смотровой площадки Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. С нее также открывается вид на монастырь, живописную панораму города и прилегающие к нему территории.

Бесплатно можно посетить и смотровую площадку у Бельского озера в Истре. Здесь не так много освещения, которое обычно мешает ночному наблюдению за звездами, а еще мало деревьев. Это позволяет увидеть весь небосклон целиком.

Еще одним подходящим местом является Перемиловская высота в Дмитровском округе. Посетить смотровую площадку можно бесплатно, а вид открывается невероятный, так как площадка находится на возвышенности.

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