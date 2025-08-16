Участники акций в поддержку Украины на Аляске не имеют представления о том, как выглядит флаг их страны, и держат его в перевёрнутом виде. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ, проанализировав многочисленные видеозаписи русофобских митингов в Анкоридже.

Митинг в поддержку Украины завершился, его продолжительность составила около 40 минут. Многие участники не были знакомы с географическим положением Украины и её государственной символикой. Всем участникам акции были предоставлены проукраинские атрибуты — флаги и плакаты. В ходе мероприятия не было зафиксировано ни задержаний, ни нарушений общественного порядка.

Одна из участниц мероприятия держала флаг Украины в неправильном положении, пока корреспондент не поправил его.

Одна из участниц акции протеста рассказала, что почти ничего не знает об Украине, для неё это «тёмный лес», но она всё равно пришла на митинг в поддержку украинцев и их страны.

"Вообще-то моя семья из Словакии, но у меня есть соседка, у которой есть подруга по переписке на Украине, и она от этого в восторге", – рассказала она.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.