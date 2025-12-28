«Пилюля с экрана». В Госдуме призвали ограничить рекламу лекарств

Глава думского комитета по здравоохранению Сергей Леонов (ЛДПР) в беседе с корреспондентом ТАСС высказался за введение ограничений на телевизионную рекламу медикаментов, отпускаемых без рецепта.

По его мнению, такая мера необходима, чтобы сократить случаи опасного самолечения, которое нередко приводит к осложнениям.

Парламентарий также указал на серьезную опасность, которую таит в себе практика обращения граждан к интернет-ресурсам и чат-ботам с искусственным интеллектом для диагностики заболеваний или подбора терапии.

Инициатива, внесённая фракцией ЛДПР, предполагает запрет на распространение в СМИ, и в первую очередь на телевидении, рекламных материалов о лекарственных средствах и их свойствах. Леонов пояснил, что агрессивное продвижение безрецептурных препаратов формирует у населения неверные установки.

«Потому что в рекламе говорят: «Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова» или «перестанешь кашлять». А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова. Но реклама говорит, что это возможно все решить, «ты пойди в аптеку, купи, и у тебя все будет хорошо». И люди так и делают», — пояснил Леонов.

