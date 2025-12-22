Женщина потратила 750 тыс. рублей за вечер в женском клубе и обвинила в этом мужчин

В Сингапуре разгорелся скандал вокруг элитного женского клуба «M», пишет издание Stomp. Посетительница по имени Инез заявила, что за один вечер ее вынудили потратить целое состояние — около 750 тыс. руб. (12 тысяч сингапурских долларов), из которых львиная доля, $11 тыс., ушла на покупку дорогих цветочных гирлянд.

По словам женщины, хостес клуба активно вынуждали ее совершать покупки. Инез утверждает, что после употребления алкоголя она не могла принимать взвешенные финансовые решения.

К дополнительным тревожным сигналам она отнесла отказ в предоставлении детализированного чека и запрет на фотографирование внутри заведения. Осознание масштабов трат пришло только утром.

Администрация клуба «M» опровергла все обвинения. Его представители заявили, что все действия гостьи были абсолютно добровольными, а сам вопрос уже урегулирован.

В качестве доказательства своей правоты клуб ссылается на записи с камер видеонаблюдения, которые, по их словам, подтверждают отсутствие какого-либо принуждения. Несмотря на это, Инез подала официальные заявления в полицию и Ассоциацию потребителей Сингапура.

