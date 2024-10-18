Пилота авиакомпании «Победа» уволили из-за слива личных данных стюардесс

Как сообщила Baza, во время командировки в Турции 25-летний второй пилот Никита получил сообщения от друзей, которые прибыли в Дагестан. Они выразили желание встретиться с девушками в Махачкале и попросили его о помощи.

В ответ Никита, воспользовавшись внутренней системой авиакомпании, нашел информацию о своих коллегах, находящихся в этом городе, и передал их личные данные и контакты друзьям.

Молодые люди незамедлительно сообщили стюардессам, предложив провести время вместе, указав, что получили их номера от авиакомпании.

Большинство девушек проигнорировали их сообщения, однако одна из них сообщила работодателю о назойливых поклонниках.

Авиакомпания начала расследование и выяснила, кто был виновен. По словам источника, Никита признал свою вину и был уволен.

Кроме того, представители компании намекнули на возможное возбуждение уголовного дела против него по нескольким статьям.

Ранее сообщалось, что пилот «Турецких авиалиний» умер во время полета из Сиэтла в Стамбул. Ильчехин Пехливан потерял сознание во время полета, после чего команда попыталась оказать ему первую медицинскую помощь.

Когда приложенные усилия ни к чему не привели, экипаж решил совершить экстренную посадку в Нью-Йорке, однако 59-летний командир воздушного судна скончался до момента приземления.