Пилотную реформу высшего образования в России продлили до 2030 года

Пилотный проект по изменению системы высшего образования в России продолжит действовать до 2030 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Эксперимент стартовал в 2023 году и предусматривает переход на новую модель подготовки специалистов. В ее рамках введены уровни базового высшего образования, специализированной подготовки и профессионального образования в аспирантуре. К специализированному уровню относятся магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Продолжительность обучения составляет от четырех до шести лет на базовом уровне и от одного до трех лет на этапе специализированной подготовки.

Изначально пилотный проект планировалось реализовать в период с 2023/24 по 2025/26 учебные годы, однако теперь срок его действия продлен до конца 2029/30 учебного года.

Документ также расширяет перечень образовательных организаций, участвующих в эксперименте. Помимо шести вузов, задействованных на первом этапе, к проекту присоединились еще одиннадцать учебных заведений. Среди них — Дальневосточный федеральный университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, Уральский и Южный федеральные университеты, а также ряд медицинских, транспортных, аграрных и педагогических вузов.

Кроме того, увеличен список федеральных органов исполнительной власти, курирующих реализацию проекта. Теперь, наряду с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения, в работе участвуют Минздрав, Минсельхоз и Минтранс России, в ведении которых находятся профильные университеты — участники эксперимента.

