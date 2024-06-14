Пилотный проект по внедрению системы личной безопасности «Пересвет» стартовал в Подмосковье

В образовательных учреждениях Подмосковья проходят антитеррористические учения в рамках внедрения пилотного проекта по внедрению инновационной системы личной безопасности «Пересвет». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Ожидается, что данная система позволяет обеспечить сотрудниками образовательных организаций оперативную передачу информации о чрезвычайных ситуациях на территориях (объектах) образовательных организаций в Росгвардию посредством мобильного приложения, даже при отсутствии сети Интернет.

Так, в настоящий момент четырех муниципалитетах Московской области (Орехово Зуево, Домодедово, Балашиха, Воскресенск) проходит апробация данной системы, которая завершится в августе. На базе Домодедовской школы № 8 совместно с представителями Минпросвещения России уже прошли учения, в ходе которых отрабатывались действия сотрудников и обучающихся при вооруженном нападении.