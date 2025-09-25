Пилоты пассажирского самолета забыли выпустить шасси при посадке

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

Рейс American Airlines с 132 пассажирами на борту едва не завершился чрезвычайным происшествием в аэропорту Финикса — пилоты забыли выпустить шасси при заходе на посадку. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на PYOK.

Критическую ошибку вовремя обнаружила бортовая система предупреждения, подавшая сигнал тревоги на заключительном этапе подготовки к приземлению. Вместо рискованной попытки посадки экипаж принял решение уйти на второй круг, поднявшись на безопасную высоту для повторного захода.

Пилоты полностью убрали шасси и заново выполнили все предусмотренные процедуры перед второй попыткой посадки. Отмечается, что никто не пострадал, самолет успешно приземлился на ВПП.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании «Россия» столкнулся с другим судном и получил повреждения.