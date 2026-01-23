Пир каннибалов в Раменском: волонтеры вскрыли подмосковный концлагерь для собак
REGIONS: в Подмосковье нашли пыточную для собак, замаскированную под приют
Фото: [«Лесной приют» в Истре/Медиасток.рф]
В Раменском городском округе разгорается скандал, который заставил содрогнуться даже повидавших ужасов зоозащитников. Речь идет о частном приюте для собак, который при проверке оказался местом настоящих страданий, пишет REGIONS.
Сигнал о критической ситуации поступил в фонд помощи животным «Энимал Царство» от шокированных граждан, пытавшихся забрать оттуда питомцев. То, что они обнаружили, руководитель фонда Анна Сюртукова назвала «концлагерем».
По ее словам, в неотапливаемых вольерах и клетках вместе с живыми, обессилевшими от голода и холода животными лежали разлагающиеся трупы их сородичей. Некоторых собак, включая парализованную, просто бросили замерзать на морозе. Волонтеры, приехавшие на место, стали свидетелями смерти нескольких животных прямо у них на глазах. По предварительным данным, собаки не получали нормального питания, воды и месяцами находились в антисанитарных условиях, что привело к каннибализму.
«Мы начали искать хозяйку, а ее в приюте не было — была занята. И она там редко появляется. Там давно такой ад. Когда у них начались проблемы с умершими животными, я перестала с ними общаться», — пояснила Сюртукова.
Хозяйка объекта, ранее активно собиравшая в социальных сетях пожертвования на содержание своих подопечных, сейчас недоступна для комментариев. Против нее уже подано заявление в правоохранительные органы по факту жестокого обращения с животными и возможного мошенничества.
Полиция провела опрос, но, как отмечают эксперты, привлечь к серьезной ответственности в таких случаях крайне сложно. По словам адвоката Леонида Кримера, наиболее вероятным исходом может стать административный штраф, так как доказать прямой умысел и хищение денежных средств — задача не из легких.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском врачи часами зашивали ребенка, истерзанного ротвейлером.