Пир каннибалов в Раменском: волонтеры вскрыли подмосковный концлагерь для собак

В Раменском городском округе разгорается скандал, который заставил содрогнуться даже повидавших ужасов зоозащитников. Речь идет о частном приюте для собак, который при проверке оказался местом настоящих страданий, пишет REGIONS .

Сигнал о критической ситуации поступил в фонд помощи животным «Энимал Царство» от шокированных граждан, пытавшихся забрать оттуда питомцев. То, что они обнаружили, руководитель фонда Анна Сюртукова назвала «концлагерем».

По ее словам, в неотапливаемых вольерах и клетках вместе с живыми, обессилевшими от голода и холода животными лежали разлагающиеся трупы их сородичей. Некоторых собак, включая парализованную, просто бросили замерзать на морозе. Волонтеры, приехавшие на место, стали свидетелями смерти нескольких животных прямо у них на глазах. По предварительным данным, собаки не получали нормального питания, воды и месяцами находились в антисанитарных условиях, что привело к каннибализму.

«Мы начали искать хозяйку, а ее в приюте не было — была занята. И она там редко появляется. Там давно такой ад. Когда у них начались проблемы с умершими животными, я перестала с ними общаться», — пояснила Сюртукова.

Хозяйка объекта, ранее активно собиравшая в социальных сетях пожертвования на содержание своих подопечных, сейчас недоступна для комментариев. Против нее уже подано заявление в правоохранительные органы по факту жестокого обращения с животными и возможного мошенничества.

Полиция провела опрос, но, как отмечают эксперты, привлечь к серьезной ответственности в таких случаях крайне сложно. По словам адвоката Леонида Кримера, наиболее вероятным исходом может стать административный штраф, так как доказать прямой умысел и хищение денежных средств — задача не из легких.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском врачи часами зашивали ребенка, истерзанного ротвейлером.