«Пирожки для президента»: люберецкий пекарь попросил Путина о налоговых послаблениях

Владелец семейной пекарни из подмосковных Люберец Денис Максимов напрямую обратился к президенту с просьбой вернуть удобную систему налогообложения для малого бизнеса. Владимир Путин пообещал разобраться и в шутку запросил булочки в качестве аванса. Об этом сообщает REGIONS.

Предприниматель, чья пекарня работает в регионе уже восемь лет, столкнулся с вынужденным усложнением налогового режима. Раньше он пользовался удобным патентом, но новые правила заставили его перейти на более обременительную систему, увеличив расходы на ведение небольшого семейного дела с десятью сотрудниками.

Во время прямой линии мужчина объяснил президенту эту проблему, характерную для тысяч мелких производителей. Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что поручит правительству проработать вопрос, отметив, что всегда готов поддержать бизнес, который делает жизнь людей лучше. В ответ на обещание главы государства пекарь решил отправить в Кремль символические гостинцы — пироги с традиционными начинками и фирменный каравай.

Ранее стало известно, что в России в 2026 году количество ресторанов может сократиться на 15%.