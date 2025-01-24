Писавшая фейковые новости журналистка Несоевая попросила ее не беспокоить

Журналистка из Татарстана, писавшая выдуманные новости под псевдонимом Асия Несоева, в разговоре с РИА Новости попросила не тревожить ее и ее близких.

Как ранее сообщалось, ряд российских медиа начали удалять публикации журналистки, обвинив ее в вымыслах и фальсификациях.

Она сама заявила, что создавала данные истории для «троллинга эмигрантских СМИ», отметив, что выбрала «СМИ с определенной идеологической направленностью для размещения материалов, в которых представлен негативный образ жизни в России».

Журналистка попросила передать коллегам, что она не желает отвечать на вопросы, так как устала от звонков и манипуляций.

«Не беспокойте больше мою семью», — сказала она РИА Новости в ответ на запрос прокомментировать ситуацию с ее публикациями.

При этом Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, в беседе с РИА Новости призвал правоохранителей проверить медиа публиковавших вымышленные истории Несоевой. По его словам, ситуация с этой журналисткой является прямым подтверждением незнания основ фактчекинга многими «либеральными» СМИ.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил украинскую журналистку Соколовскую к 7,5 года колонии.