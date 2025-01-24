Писавшая фейковые новости журналистка Несоевая попросила ее не беспокоить
Журналистка из Татарстана Несоевая попросила не беспокоить ее и ее семью
Фото: [unsplash.com]
Журналистка из Татарстана, писавшая выдуманные новости под псевдонимом Асия Несоева, в разговоре с РИА Новости попросила не тревожить ее и ее близких.
Как ранее сообщалось, ряд российских медиа начали удалять публикации журналистки, обвинив ее в вымыслах и фальсификациях.
Она сама заявила, что создавала данные истории для «троллинга эмигрантских СМИ», отметив, что выбрала «СМИ с определенной идеологической направленностью для размещения материалов, в которых представлен негативный образ жизни в России».
Журналистка попросила передать коллегам, что она не желает отвечать на вопросы, так как устала от звонков и манипуляций.
«Не беспокойте больше мою семью», — сказала она РИА Новости в ответ на запрос прокомментировать ситуацию с ее публикациями.
При этом Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, в беседе с РИА Новости призвал правоохранителей проверить медиа публиковавших вымышленные истории Несоевой. По его словам, ситуация с этой журналисткой является прямым подтверждением незнания основ фактчекинга многими «либеральными» СМИ.
Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил украинскую журналистку Соколовскую к 7,5 года колонии.