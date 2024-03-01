Врач Шишонин посоветовал делать по 200 приседаний в день для профилактики остеопороза

Остеопороз говорит о хрупкости костей. Недуг повышает риск переломов и трещин. В беседе с сайтом aif.ru врач-реабилитолог Александр Шишонин рассказал, как восстановить скелет, не прибегая к употреблению таблеток.

Как и в случае с мышцами, кости нужно тренировать. Остеопороз нельзя назвать на 100% болезнью: по словам Шишонина, это симптом от отсутствия активности. Все, что телом не используется, приходит в негодность.

«В наших костях сидят стволовые клетки, которые называются остеобласты. Когда они чувствуют, что идет физическая нагрузка на кость, то начинают делиться. Образуются новые, молодые остеоциты, то есть клетки кости. И за счет этого кость крепнет. А вовсе не за счет кальция, как многие думают», — объяснил врач.

Лучший способ улучшить состояние костей — это ввести физическую нагрузку. Она способствует кровообращению, что помогает образованию новых клеток и питанию структур. По словам врача, лучше всего приседать 200 раз в день. Такую норму набрать тяжело, но можно добиться этого, постепенно увеличивая нагрузку.

Также эксперт советует ввести в жизнь шейную гимнастику, которая улучшит кровоток к мозгу и позволит тренировать координацию. Меньше падений — меньше рисков.

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