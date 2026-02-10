Письмо главврачу как оружие: как выбить бесплатное МРТ через страховую

В ситуации, когда медучреждение отказывает в проведении обследования по полису ОМС, ссылаясь на отсутствие талонов или оборудование, пациенту необходимо действовать четко и последовательно. Об этом напоминает старший юрист благотворительного фонда «Онкологика» Алена Пустовалова. Об этом она рассказала «Известиям».

Подобные отказы являются незаконными, поскольку организационные проблемы клиники не должны становиться препятствием для получения гарантированной помощи. Ключевым инструментом является обращение в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС. Часто одного звонка страховому представителю достаточно, чтобы ситуация разрешилась. Если этого не происходит, следующим шагом должно стать официальное письменное обращение на имя главного врача с требованием обеспечить обследование в сроки, установленные Программой госгарантий, или выдать направление в другую клинику. Документальная фиксация требования, как правило, ускоряет процесс.

Важно помнить, что сроки оказания помощи строго регламентированы. Для консультации узкого специалиста, проведения УЗИ или анализов установлен лимит в 14 рабочих дней с момента получения направления. При подозрении на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание диагностика должна быть проведена в течение 7 дней. Отстаивание этих прав через официальные каналы, по словам юриста, является наиболее эффективным путем решения проблемы.

