«Письмо счастья» может лишить квартиры: банки взялись за россиян, сдающих ипотечное жилье

Схема, знакомая миллионам российских заемщиков: купить квартиру в ипотеку и сдавать ее, чтобы ежемесячный платеж покрывался арендной платой. Удобно, выгодно и часто незаконно. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось в истории и выяснило, чем рискуют владельцы ипотечного жилья и как не попасть в ловушку.

До поры до времени все шло гладко, пока собственник не решил повысить арендную плату. Квартиросъемщица ответила асимметрично и по-женски изящно: собрала доказательства и сообщила о ситуации в банк и налоговую. Финансовая организация посчитала, что сдача залоговой недвижимости без согласия — грубое нарушение договора. Владельцу предложили либо досрочно погасить весь остаток долга по льготной ставке, либо согласиться на повышение процентной ставки до 22%. Выбор был небогатым. Мужчина согласился на грабительский процент, и теперь его ежемесячный платеж вырос настолько, что о прежней выгоде можно забыть. Он намерен обжаловать решение банка в суде, но шансы, по мнению юристов, призрачные.

Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с «Ямал-Медиа» признал: ситуация с московским заемщиком — это серьезный звонок для рынка.

«В эпоху массовых льготных программ, особенно с 2020 года, когда появилась так называемая «ковидная ипотека», многие оформляли несколько льготных ипотек, и это не было нарушением. Главное — чтобы заемщик подходил по кредитной истории и платежеспособности. Многие, пользуясь возможностью, брали инвестиционные квартиры для детей и для себя на будущее. История сдачи ипотечного жилья не нова. Наверное, каждый второй заемщик сдает ипотечное жилье. Глупо говорить, что этого нет», — рассказал эксперт.

Раньше банки предпочитали закрывать глаза на аренду, но теперь ситуация может измениться. Логика кредиторов проста: если квартира сдается, риски для залогового имущества растут. Арендаторы могут испортить ремонт, затопить соседей или просто перестать платить. В таком случае банку будет сложнее реализовать объект в случае дефолта заемщика.

Ракута предупреждает: возможность применить санкции прописана в кредитном договоре, поэтому заемщикам жизненно важно читать то, что напечатано мелким шрифтом. По его словам, банкам сейчас выгоднее не выгонять заемщика, а заставить его платить больше, объясняет брокер. Сделок стало меньше, зарабатывать где-то надо — вот и возникает соблазн поднять ставку с 6 до 12 процентов. Платеж сразу вырастает в разы, и это для кредитора куда приятнее, чем требовать досрочного погашения. Последнее, по словам эксперта, вообще маловероятно: зачем рубить курицу, несущую золотые яйца?

При этом эксперт сомневается, что кредиторы устроят массовую охоту на нарушителей.

«Финансовым организациям массовость в этом вопросе невыгодна. Дело в том, что тогда заемщики могут заявить о своем нестабильном финансовом положении и попросить кредитные каникулы, реструктуризацию или вовсе объявить себя банкротом», — подчеркнула Ракута.

Судьбу ипотечных квартир банки пока пристально не отслеживают, но прецедент создан. Если заемщик столкнулся с санкциями, эксперт советует не сдаваться без боя. Ракута резюмировал: юридически сделать это непросто, но попытаться снизить финансовую нагрузку стоит. Прежде чем сдавать квартиру, нужно либо получить согласие банка, либо готовиться к тому, что однажды арендатор, обиженный на повышение платы, может ответить так, что мало не покажется.

