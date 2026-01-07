Пистолет, кулаки и собака: драка на детской площадке в Петербурге чуть не привела к смерти

В Санкт-Петербурге произошел инцидент с нападением на пожилую женщину. Конфликт возник на почве выгула собак на территории детской площадки во дворе дома на Невском проспекте, сообщает Life.ru со ссылкой на «Рен-ТВ».

По информации телеканала, пострадавшая — председатель совета жильцов Светлана Кабакова. Она сделала замечание двум мужчинам, выгуливавшим собаку на детской площадке, после чего те нанесли ей удары. Со слов женщины, один из нападавших был вооружен, собака во время избиения кусала ее. Мужчины оттащили Кабакову в сторону от камер видеонаблюдения, где нанесли удар по голове.

Нападавших остановил сосед, который вызвал скорую медицинскую помощь. Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу. В настоящее время она проходит амбулаторное лечение и планирует обратиться с заявлением в полицию.

