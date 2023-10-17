«Писулька без юридической силы»: юрист раскрыла, лишат ли Ефремова крупного наследства

Актер Михаил Ефремов уже несколько лет отбывает наказание за ДТП, в ходе которого погиб водитель одной из служб доставки продуктов.

Однако весной этого года артист получил крупное наследство от знаменитого дяди, концертмейстера Александра Покровского — пятикомнатную квартиру на Тверской улице в Москве за 50 миллионов рублей, пишет SHOT.

Впрочем, отмечает издание, теперь такой ценный объект у Ефремова пытаются отнять. По данным источника, в одном из столичных адвокатских бюро появилась расписка от лица Покровского, в которой говорится, что актер заставил своего дядю переписать имущество на него, и в реальности он хотел бы, чтобы квартира досталась Минкульту РФ или правительству Москвы.

Конверт с документом передал неизвестный, который поспешил удалиться, сообщают СМИ.

Как заявила адвокат Ольга Власова, завещание — это документ, который подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

«Его нельзя просто так взять, написать от руки самому и передать. По факту этот документ завещания будет являться просто «писулькой», которая не имеет юридической силы», — рассказала Власова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Соответственно, уточнила эксперт, сложно сказать, что документ может повлечь какие-либо юридические последствия для того, чтобы инициировать процедуру по лишению Ефремова наследственного имущества.

«Безусловно, это может использоваться как предлог для подачи иска, чтобы раздуть шумиху, но юридических последствий, я полагаю, в виде решения суда, скорее всего, не будет. Для того, чтобы оспорить завещание, нужно либо другое завещание, либо признание наследодателя недееспособным на момент его составления», — отметила юрист.

Ранее сын Михаила Ефремова пережил трепанацию после своего падения из окна.