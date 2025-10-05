Пит Хегсет прокомментировал рост заказов пиццы в Пентагоне

Министр обороны США Пит Хегсет высказался по поводу ставшего вирусным мема, связанного с увеличением числа заказов пиццы в Пентагон во время кризисных ситуаций. Своими мыслями он поделился в разговоре с журналистами Fox News.

Хегсет отметил, что ему известно о существовании аккаунта в X (ранее Twitter), который анализирует данные о заказах пиццы в ресторанах, расположенных рядом со зданием американского Министерства обороны.

На основе этих данных делаются предположения о возникновении чрезвычайных ситуаций, требующих от военнослужащих оставаться на рабочих местах допоздна.

«Я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать. Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему», — заявил министр.

Тем самым Хегсет иронично подтвердил свою причастность к «ложным» срабатываниям системы определения кризиса по заказу пиццы.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона срочно созвал на совещание генералов со всего мира.