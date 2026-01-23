Исследователи из Университета Ла Тробе в Австралии опубликовали работу, посвященную влиянию потребления алкоголя на смертность от онкологических заболеваний. Результаты исследования были размещены в издании British Journal of Cancer и на научной платформе Science.mail, пишет progorodsamara .

В ходе работы был проведен анализ данных, охватывающих период в 70 лет, с акцентом на статистику Австралии. Ученые изучали показатели смертности, уровни потребления алкоголя и табака, а также общие тенденции в здоровье населения.

Исследование подтвердило связь между длительным употреблением алкоголя и повышенным риском развития рака печени, верхних дыхательных путей, органов пищеварения, толстой кишки и молочной железы. У мужчин почти половина случаев рака печени и верхних дыхательных путей оказалась ассоциирована со злоупотреблением алкоголем. Для женщин также была выявлена значимая связь между чрезмерным потреблением спиртного и раком молочной железы.

Авторы отметили, что связь между алкоголем и онкологическими заболеваниями особенно выражена у людей старше 50 лет, что объясняется накопительным эффектом. На основании анализа они сделали вывод, что снижение среднего уровня потребления чистого спирта на душу населения на один литр в год способно существенно снизить смертность от указанных видов рака.

