В Москве начались задержания после массового отравления салатами

Московские следователи сообщили о задержании людей в рамках уголовного дела об отравлении салатами лобио из служб доставки. По всей России эти вспышки ботулизма вызвали проверки Роспотребнадзора, в ситуации разбираются правоохранители. Об этом пишет inkazan.ru .

Ситуация начала обостряться неожиданно, 11 июня. Именно тогда жители разных городов России обратились в медучреждения за помощью с симптомами ботулизма — опасной инфекции, поражающей без должного лечения нервную систему и вызывающую параличи, слабость мышц и другие серьезные последствия.

В рамках уголовного дела в Москве задержали трех человек: руководителя компании, производящей продукцию, гендиректора организации по приготовлению и доставке еды и руководителя отдела качества. Компания, поставляющая продукты, временно остановила деятельность.

Напомним, что в столице в больницу попал 121 человек с симптомами ботулизма. Также известно о случаях в Нижнем Новгороде, Казани и округа Мособласти.

Ранее сообщалось, что родные пострадавших из-за салатов рассказали про страшные симптомы ботулизма.