Российский боец снял видео в окопе, где один держал оборону от боевиков ВСУ

Участник СВО из Дагестана Закарья Алиев в одиночку противостоял противнику и удерживал опорник на Запорожском направлении. Он снял видео с места событий. Кадра опубликовал канал RT .

Дагестанец стал известен после новостей об одиночном героизме в Запорожской области. Он выделился при выполнении боевых задач, оставшись даже после смерти своих сослуживцев.

В распоряжении канала есть два видео. На первом разведчики ВС РФ нашли Алиева и показали маршрут выхода к родным позициям. Второе снято в момент, когда боец находился в самом опорнике и уворачивался от вражеского огня. Сапер-разведчик успешно удержал участок за собой, не растерялся и смог выжить, несмотря на интенсивные атаки и отсутствие еды и воды.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал земляка, отстрелявшегося от украинских сил, героем. Он также сравнил бойца с лейтенантом Николаем Плужниковым из романа «В списках не значился».

Ранее сообщалось, что в зоне СВО уничтожен командир бригады ВСУ и «Бог артиллерии».