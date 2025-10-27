«Питер отдыхает»: депутат Роднина поставила подмосковные деревни выше северной столицы
Депутат Роднина: многие подмосковные деревни превосходят Санкт-Петербург
Депутат Ирина Роднина заявила, что многие российские деревни превосходят Санкт-Петербург по ряду параметров. Это мнение трехкратная олимпийская чемпионка и парламентарий высказала в интервью интернет-изданию «Абзац».
Парламентарий связывает масштабные позитивные изменения в облике страны с политикой действующего президента Владимира Путина.
«У нас есть даже в Подмосковье старые заброшенные города. Вот у меня избирательный округ Талдом, там в деревню приезжаешь какую-то, ей 300 с лишним лет — Питер отдыхает», — заявила депутат.
Роднина подчеркнула, что малые города являются носителями уникального исторического наследия, не уступающего крупным метрополиям.
«Город Дмитров, например, у нас есть, который всего на семь лет моложе Москвы и строился как ее младший брат. И мы стали приводить эти города в порядок», — пояснила она.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве общественных пространств Подмосковья.