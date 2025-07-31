Питерская блондинка в одиночку отбила полмиллиона рублей у грабителя

Невероятная история произошла на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила Baza. Там смелая девушка не только дала отпор грабителю, но и отстояла крупную сумму денег — 500 тыс. руб., которые обналичила в банкомате.

Инцидент произошел в среду, 30 июля, и попал на видео. Нападавший действовал по стандартной схеме — дождался, когда жертва получит наличные, после чего брызнул ей в лицо газовым баллончиком и попытался выхватить пакет с деньгами. Однако расчет на легкую добычу не оправдался — женщина оказала яростное сопротивление.

В ходе короткой, но ожесточенной схватки грабителю удалось завладеть лишь сумочкой отважной блондинки, тогда как основная цель — пакет с полумиллионом рублей остался у законной владелицы. Позднее полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.

Ранее сообщалось, что во Франции пассажиры первого класса лишились €350 тыс. во время поездки в Париж.