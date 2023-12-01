Питерский суд оштрафовал телеканал за трансляцию клипа Сергея Лазарева

Клип на песню «Так красиво», за который канал получил штраф в 500 тысяч рублей, вышел в 2017 году. Выборгский районный суд рассмотрел дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и привлек телеканал к ответственности.

Как отметили в суде, внимание привлек фрагмент клипа, где взаимодействуют кисти рук двух однополых людей. Суд рассмотрел в этом тактильное, чувственное взаимодействие с намеком на предпочтение лица своего пола. Сообщается, что представители певца не прокомментировали происшествие.