Питьевые фонтанчики российского производства установили в парках Подмосковья

Один их крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды установил на территории одиннадцати парков Подмосковья фонтанчики с чистой питьевой водой.

Как сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма, питьевые фонтаны обладают трехступенчатой системой фильтрации. Она очищает воду от ржавчины, хлора и тяжелых металлов.

Кроме того, наличие таких фонтанчиков в парковых зонах приносит пользу экологии. В частности, сокращается количество используемых пластиковых бутылок.

Так, питьевые фонтаны от российского производителя установлены в парках в Подольске, Красногорске, Сергиевом Посаде, Хотьково, Кашире, Мытищах, Орехово-Зуево и Домодедово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по обеспечению жителей Московской области чистой питьевой водой.