Пьяная квартиросъемщица из Салехарда расправилась с хозяином квартиры

В Салехарде женщина избавилась от своего арендодателя, с которым проживала на территории одной квартиры, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону.

Инцидент 29 февраля текущего года, в одном из домов микрорайона 3-й Первомайский. По предварительной информации, женщина крепко выпила, поругалась с хозяином квартиры и ударила его в грудь кухонным ножом. 57-летний мужчина нуждался в помощи, но сожительница ушла продолжать пить к знакомым. Тело обнаружили родственники лишь 2 марта.

Агрессоршу задержали. Выяснилось, что в 2017 году она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления: она убила своего супруга. Сейчас рецидивистка находится под стражей.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли из-за подрыва автобуса в ЛНР.