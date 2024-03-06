Пять человек погибли из-за подрыва автобуса в ЛНР

В среду, 6 марта, в ЛНР на мине подорвался автобус, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает на своей официальной странице глава Республики Леонид Пасечник.

Страшная трагедия произошла в Кировске на территории поселка Донецкий. Там на мине подорвался автобус, который двигался на кладбище. В результате взрыва пять человек погибли, а еще трое получили различные травмы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. К расследованию случившегося инцидента приступили спецслужбы. Леонид Пасечник также выразил слова соболезнования семьям пострадавших и заявил о том, что им окажут всю нужную в подобных случаях помощь. На месте чрезвычайного происшествия продолжают выполнять свои обязанности полицейские и спасатели.

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