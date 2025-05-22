Пьяная месть: кемеровчанин сжег машину соседки после драки

В Кемерово мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег автомобиль Mitsubishi Lancer, принадлежавший соседям. Об этом пишет VSE42.Ru .

Как установили правоохранители, накануне между поджигателем и мужем хозяйки машины произошла бытовая ссора, переросшая в драку. После этого обидчик отправился домой, где употреблял алкоголь, а ночью, вооружившись жидкостью для розжига, осуществил свой «план мести».

Полиция вычислила и задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы. До окончания следствия мужчину поместили в СИЗО.

Отмечается, что параллельно проверку проходит и второй участник конфликта — супруг владелицы автомобиля, применивший физическую силу во время драки.

Ранее сообщалось, что на Урале близнецы пытались заживо сжечь мужчину.