Пьяная женщина из Подмосковья несколько минут рубила топором кролика на камеру

В Сети появились кадры того, как женщина в состоянии алкогольного опьянения расправляется с кроликом. Она на протяжении нескольких минут топором рубит ему голову. Об этом сообщило издание REGIONS.RU.

На видео, которое появилось в интернете, нетрезвая женщина лишает жизни кролика с помощью тупого топора. Она занимается этим на протяжении нескольких минут. Зоозащитники занялись расследованием. Они уже выяснили, что героиня ролика живет в Московской области во Фрязино, она работает мастером маникюра. По некоторым данным, расправе над животным предшествовала вечеринка с алкогольными возлияниями, после чего люди решили развлечься таким образом.

Общественность уже решила подать заявление в правоохранительные органы. Она потребует наказать живодерку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пьяный стример выпал из окна в прямом эфире. Он намеревался проветрить помещение, но потерял равновесие, сидя на кресле с колесиками. В результате 19-летний юноша не выжил.