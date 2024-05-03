Рецидивист устроил дебош на автовокзале в Белово

Ранее судимый мужчина из Кемерово устроил разбирательства с сотрудницей беловского автовокзала. Ссора начала перерстать в дебош, пишет издание «Vse42.ru» .

К автовокзалу стянулись росгвардейцы. Все из-за сигнала «тревога», полученного с места. Причиной нажатия экстренной кнопки оказался буйный мужчина, который агрессивно вел себя с сотрудницей аэропорта. Мужчина был пьян и ему отказали в продаже билета на автобусный рейс. Это и вывело его из себя. Не сдержав эмоций, 32-летний дебошир стал предпринимать попытки громить окружающие его предметы.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира и вскоре передали полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина избил врача и устроил погром в подмосковной стоматологии.