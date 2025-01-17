Пьяница в Приморье бросил привязанного коня умирать без воды и еды на пустыре

В Приморском крае владелец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил привязанного коня без воды и корма на пустыре. Как передает SHOT, местные жители пытаются помочь животному, принося ему яблоки и овёс.

В поселке городского типа Дунай произошла история,. которая тронула за душу всу округу. Хозяин оставил своего коня без присмотра, и тот оказался в опасности. Местные жители рассказали, что хозяин, которого зовут Аркадий, часто употребляет алкоголь и забывает о своем питомце.

«Летом соседи заметили, что животное бродит по округе в поисках еды. У одной из жительниц даже вырвало мешок с мусором из рук», — приводится в публикации.

Беседы с Аркадием оказались безрезультатными. Он оставил его без еды и воды за гаражами. По словам местных жителей, Аркадий ушёл в запой. Люди не могли оставить коня на морозе и начали его подкармливать чем могут.

Что будет дальше с благородным животным — пока не известно.

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