Пьяного Тимберлейка заковали в наручники на улицах Нью-Йорка

Американского исполнителя Джастина Тимберлейка арестовали в Нью-Йорке в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на иностранный источник.

В округе Саффолк секс-символ 2000-х решил устроить себе веселый понедельник и принял на душу. Певец выпил и по какой-то причине сел за руль: осознавал ли он на тот момент, что это опасное правонарушение, неизвестно.

Звезду забрали с улицы, заковав в наручники, а вскоре отпустили с постановлением: в течение недели Тимберлейк должен явиться в суд, где примут решение о наказании. Его может ожидать лишение прав или серьезный штраф на $300 — $500. В худшем случае исполнителю предстоит провести 15 суток в тюрьме и подумать над своим поведением. Такие наказания применимы конкретно к штату Нью-Йорк, в остальных местах Америки существуют и более суровые меры.

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